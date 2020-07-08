ООН: Авиаудары РФ по Сирии являются военным преступлением

Сирийские и российские военные самолеты осуществляли авиаудары по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб, что можно расценить как военные преступления. Об этом заявили эксперты ООН, передает Радио Свобода.

Как отмечается в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, в результате "неизбирательных бомбардировок" со стороны проправительственных сил до заключения перемирия в марте погибли сотни человек, а около миллиона жителей Сирии были вынуждены покинуть свои дома. Доклад, охватывающий период с ноября 2019-го до июня 2020 года, основывается на данных о полетах и свидетельствах очевидцев.

Комиссия также возлагает ответственность за обстрел мирных районов на северо-западе Сирии на группировку "Хайат Тахрир аш-Шам". Эксперты ООН считают, что эти удары были нанесены "без очевидной законной военной цели". В докладе сообщается, что участники группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" пытали и убивали заключенных.

По словам председателя комиссии Пауло Пиньейру, проправительственные силы и формирования, признанные ООН террористическими, грубо нарушали законы войны и права сирийских гражданских лиц. В тексте описываются 52 нападения на северо-западе Сирии, 47 из которых, как утверждается, совершил сирийское правительство при поддержке России.

На российскую военную авиацию возлагается ответственность за удар 5 марта по птицефабрике вблизи города Маарет-Мисрин, где были размещены вынужденные переселенцы, и за три удара 29 января рядом с больницей в городе Ариха.