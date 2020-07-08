Пикеты в РФ в поддержку журналиста Сафронова: силовики задержали уже 20 работников СМИ

У здания Федеральной службы безопасности РФ задержали 20 журналистов, которые вышли на пикет против задержания бывшего коллеги и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Об этом сообщают российские издания "РБК", "Новая газета", "Коммерсантъ", ТАСС, Meduza, Zona Media

"У здания ФСБ задержали уже восемь журналистов, вышедших на пикеты в поддержку Ивана Сафронова", - сообщают издания.

Сообщается, что среди задержанных — Марианна Беленькая (обозреватель "Коммерсанта"), Галина Сахаревич (бывший сотрудник "Коммерсанта") Никита Гирин (бывший журналист "Новой газеты"), сотрудники "Коммерсанта" Елена Черненко, Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании "Проект" Ольга Чуракова.

Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову.

Медуза пишет о задержании минимум 12 человек. Их задержали из-за якобы нарушения правил поведения во время режима повышенной готовности.

В поддержку Сафронова "Коммерсантъ" выпустил заявление, в котором отмечается, что журналист проработал в газете около десяти лет.

"Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них", - написал Коммерсант

Также за него заступилась "Новая газета". Там утверждают, что задержание Сафронова и вынесение приговора Светлане Прокопьевой, возбуждение уголовное дело в отношении издателя "Медиазоны" Петра Верзилова — за неуведомление о двойном гражданстве – "это не цепочка совпадений, а именно "гребаная цепь", убеждают действия "информационного спецназа".

"Мы не можем назвать ни коллегами, ни журналистами сотрудников телекомпаний, которые фактически участвуют в оперативных мероприятиях и дежурят у дома Сафронова, пока там идет обыск. Их цель — не информирование общества, а гражданская казнь человека до предъявления ему обвинения, не говоря уж о суде. Мы понимаем, что нашей профессии брошен вызов, и будем защищать себя и коллег", - заявляют в "НВ".

Сафронова задержали утром 7 июля, ему вменяют госизмену за якобы сбор данных для НАТО.

Сафронова уже доставили в суд. Обвинение просит его арестовать

Вечером 7 июля Zona Media сообщила, что Московская полиция задержала 20 человек, вышедших к зданию ФСБ на Лубянке с одиночными пикетами в поддержку Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Медуза сообщила, что блогера Ксению Собчак, которая приехала к зданию МВД якобы по работе, тоже задержали. Когда вели Собчак, толкнули журналистку "МБХ-медиа" Анастасию Ольшанскую, она ударилась головой. Полиция вызвала ей скорую. Предварительный диагноз – сотрясение мозга.