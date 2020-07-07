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"Наступление на свободу слова": в ЕС отреагировали на приговор российской журналистке Прокопьевой

"Наступление на свободу слова": в ЕС отреагировали на приговор российской журналистке Прокопьевой
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Еврокомиссия назвала приговор российской журналистке Светлане Прокопьевой "наступлением на свободу слова". Журналистку в России осудили к крупному штрафу за статью об истоках терроризма в этой стране.

В Еврокомиссии расценили как наступление на свободу слова приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которую в РФ осудили к крупному денежному штрафу за статью об истоках терроризма в этой стране.

Об этом в Брюсселе на брифинге для прессы заявил спикер Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

«Приговор был объявлен только что, и нам нужно время, чтобы его изучить. Но мы наблюдали за этим процессом. Мы всегда подчеркивали, что считаем недопустимым осуждать журналиста за то, что он выполняет свою работу. Какими бы ни были обстоятельства, власть должна обеспечить, чтобы все журналисты могли воспользоваться свободой медиа, работать без давления и риска, в соответствии с международными обязательствами России. Это важно, ведь свобода прессы - это одна из фундаментальных свобод, которая гарантируется международным законодательством», - подчеркнул представитель ЕК.

Как сообщалось, журналистке Светлане Прокопьевой из Пскова (РФ), которая внештатно сотрудничала с «Радио Свобода» и «Эхо Москвы», в суде были предъявлены обвинения в оправдании терроризма. По сообщениям российских СМИ, 6 июля военный суд на выездном заседании в Пскове признал Прокопьеву виновной и приговорил ее к штрафу в сумме 500 тысяч рублей. Кроме того, женщина должна будет оплатить судебные расходы, у нее также конфискуют рабочий ноутбук.

Журналистка, которая своей вины не признает, заявила о намерении обжаловать приговор.

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Все по теме:

Журналисты, Еврокомиссия, Россия, Светлана Прокопьева.

Автор:

Телеграф
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