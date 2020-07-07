Штраф российской журналистке Прокопьевой: ОБСЕ предупреждает об "опасном прецеденте"

Признание псковской журналистки Светланы Прокопьевой виновной в "оправдании терроризма" из-за ее комментария о взрыве в Архангельске создает опасный прецедент, а вердикт суда в отношении журналистки, которая никогда не была причастна к терроризму, должен быть пересмотрен. Об этом 6 июля заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Хотя я и рад, что Светлана Прокопьева не была приговорена к тюремному заключению, но признание ее виновной создает опасный прецедент для российских журналистов в плане осуществления ими своего права на свободу выражения мнений. Прокопьева не была вовлечена ни в одну террористическую деятельность и никогда не оправдывала терроризм. И надеюсь, что этот вердикт будет пересмотрен в ходе апелляции", - заявил Дезир, комментируя соответствующий приговор.

Ранее в понедельник стало известно, что Второй западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной в связи с ее комментарием по поводу взрыва, который устроил студент у здания ФСБ в Архангельске осенью 2018 года. Она должна заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. При этом, прокуратура требовала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность.

Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая внештатно сотрудничала с "Радио Свобода" и "Эхо Москвы", было возбуждено после ее выступления в ноябре 2019 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", которое было посвящено теракту возле здания ФСБ в Архангельске. Прокопьева сказала, что государство "само воспитало" поколение граждан, которое борется с ней. Надзорное ведомство "Роскомнадзор" усмотрело в этих словах признак оправдания терроризма.