Пандемия: Израиль может вернуть жесткий карантин в ближайшие дни

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц предупредил о том, что в страну может вновь вернуться полный или частичный карантин. Об этом сообщает телеканал KAN.

По словам Ганца, в Израиле может сложиться ситуация, когда правительство будет вынуждено ужесточить ограничения. Он также добавил, что вирус может предоставлять угрозу для страны в течении полутора лет "или даже больше".

В свою очередь, министр здравоохранения страны Юли Эдельштейн отметил, что жесткий карантин может вернуться в ближайшие 3-4 дня, если распространение эпидемии не остановится.

"Если с нами случится медицинское чудо и тенденция переменится, то, вероятно, нам не понадобится вводить жесткий карантин", - заявил он.

В начале июля с призывом к усилению карантинных мер выступил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

Всего в Израиле зарегистрированы 43 668 случаев инфицирования коронавирусом. От болезни умерло 375 человек, 19 894 вылечились.