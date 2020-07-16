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Четверг, 16.07.2020
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Пандемия: Израиль может вернуть жесткий карантин в ближайшие дни

Пандемия: Израиль может вернуть жесткий карантин в ближайшие дни
Обновлено 06:44 Сегодня Телеграф Укринформ
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц предупредил о том, что в страну может вновь вернуться полный или частичный карантин. Об этом сообщает телеканал KAN.

По словам Ганца, в Израиле может сложиться ситуация, когда правительство будет вынуждено ужесточить ограничения. Он также добавил, что вирус может предоставлять угрозу для страны в течении полутора лет "или даже больше".

В свою очередь, министр здравоохранения страны Юли Эдельштейн отметил, что жесткий карантин может вернуться в ближайшие 3-4 дня, если распространение эпидемии не остановится. 

"Если с нами случится медицинское чудо и тенденция переменится, то, вероятно,  нам не понадобится вводить жесткий карантин", - заявил он. 

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В начале июля с призывом к усилению карантинных мер выступил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

Всего в Израиле зарегистрированы 43 668 случаев инфицирования коронавирусом. От болезни умерло 375 человек, 19 894 вылечились.

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Все по теме:

Израиль, Коронавирус, Бени Ганц, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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