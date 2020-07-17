В Иране люди вновь выходят на акции протеста

Протестующие вышли на улицы нескольких городов Ирана, выступая против применения смертной казни в отношении трех мужчин, задержанных во время протестов в 2019 году. Об этом сообщает Раидо Свобода.

"Протестующие вышли на улицы в Ширазе и Бехбехане, правоохранители усиливают свое присутствие на улицах Тегерана и других городов", - сказано в сообщении.

В социальных сетях в четверг прозвучал призыв к акциям протеста в поддержку троих молодых мужчин, приговоренных к смертной казни за участие в протестах в ноябре 2019 года. Они начались в 19:00 по местному времени.

В соцсетях также сообщают о больших скоплениях людей в Тегеране и Тебризе. Также сообщается о проблемах в работе мобильного интернета сразу в нескольких городах Ирана.

من متولد آبادانم و خیلی اتفاقی شناسنامه ام صادره از بهبهان، چون تنها شهری بود از خوزستان که اجازه دادن کمند اسم شناسنامه ای من باشه... دم همشون گرم واقعا#بهبهان_تنها_نیست pic.twitter.com/BiJDydzhsL — گیسو کمندی (@gisoo_kamandi74) July 16, 2020

Протесты в ноябре 2019 года вспыхнули после введения новых санкций США, следом за которыми власти Ирана приняли решение нормировать и поднять цены на топливо минимум на 50%. Недовольные люди вышли на улицы и поджигали банки и магазины. Силовики после этого задержали более тысячи участников, в ходе столкновений погибли более сотни человек.