Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Война в Ливии: российские наемники нарушили оружейное эмбарго ООН
Война в Ливии: российские наемники нарушили оружейное эмбарго ООН
Пандемия: Израиль может вернуть жесткий карантин в ближайшие дни
Пандемия: Израиль может вернуть жесткий карантин в ближайшие дни
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Крупнейшая кибератака на Twitter: взломаны аккаунты Обамы, Гейтса, Маска, Безоса и других
Крупнейшая кибератака на Twitter: взломаны аккаунты Обамы, Гейтса, Маска, Безоса и других

Война в Ливии: российские наемники нарушили оружейное эмбарго ООН

Война в Ливии: российские наемники нарушили оружейное эмбарго ООН
Обновлено 06:14 Сегодня Телеграф Украинская правда
Наемники ЧВК "Вагнер" нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, доставив в страну противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.

Так по данным Африканского командования Вооруженных сил США, "вагнеровцы" в июне заминировали районы возле столицы страны Триполи и города Сирт. По данным американских военных наемники завезли взрывные устройства и мины самостоятельно. 

Как отметил генерал Брэдфорд Геринг, Россия способна остановить убийство гражданских лиц, но не собирается этого делать. 

В Штатах считают, что в Ливии на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара воюют около двух тысяч российских наемников. 

Сейчас в Ливии царит двоевластие, так страна разделена между признанным ООН правительством национального согласия со столицей в Триполи и восточным правительством, под руководством Хафтара, со столицей в Тобруке. 

Напомним, накануне восточное правительство Ливии дало разрешение соседнему Египту на военную интервенцию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Ливия, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
02 Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
03 Пост главы АМКУ: В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении Песчанской
04 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
05 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
Без теста и карантина: Болгария открыла границы для украинцев
Без теста и карантина: Болгария открыла границы для украинцев
СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ
СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ
Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой
Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь