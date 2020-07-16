Война в Ливии: российские наемники нарушили оружейное эмбарго ООН

Наемники ЧВК "Вагнер" нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, доставив в страну противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.

Так по данным Африканского командования Вооруженных сил США, "вагнеровцы" в июне заминировали районы возле столицы страны Триполи и города Сирт. По данным американских военных наемники завезли взрывные устройства и мины самостоятельно.

Как отметил генерал Брэдфорд Геринг, Россия способна остановить убийство гражданских лиц, но не собирается этого делать.

В Штатах считают, что в Ливии на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара воюют около двух тысяч российских наемников.

Сейчас в Ливии царит двоевластие, так страна разделена между признанным ООН правительством национального согласия со столицей в Триполи и восточным правительством, под руководством Хафтара, со столицей в Тобруке.

Напомним, накануне восточное правительство Ливии дало разрешение соседнему Египту на военную интервенцию.