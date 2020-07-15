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Война в Ливии: мятежное правительство дало "зеленый свет" военному вмешательству Египта
Война в Ливии: мятежное правительство дало "зеленый свет" военному вмешательству Египта
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Война в Ливии: мятежное правительство дало "зеленый свет" военному вмешательству Египта

Война в Ливии: мятежное правительство дало "зеленый свет" военному вмешательству Египта
02:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Восточный парламент, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) во главе с мятежным генералом Халифой Хафтаром, одобрил документ, "приветствующий" египетскую военную интервенцию.

Этот документ позволяет Египту направить войска в страну для противостояния силам признанного ООН правительства национального согласия (ПНС), поддержку которому оказывает Турция. Об этом сообщают иностранные СМИ, в частности Aljazeera и Financial Times. 

В резолюции, принятой поздно вечером понедельника, парламент Тобрука дал полномочия вооруженным силам Египта "вмешаться, чтобы защитить национальную безопасность Ливии и Египта, если они увидят неизбежную опасность для обеих наших стран". 

По словам дипломатов и аналитиков, направленное войскам Каира "приглашение" повышает риск прямых столкновений между Египтом и Турцией и, возможно, другими региональными державами. 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее предупреждал, что отправит свои войска в Ливию, если, поддерживаемые Турцией, силы ПНС пересекут "красную линию" и попытаются захватить стратегический портовый город Сирт или пустынную авиабазу Юффра.

"Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта

После выборов в 2014 году Ливия была разделена между правительствами на востоке и западе, и восточный парламент не признает поддерживаемую ООН администрацию в Триполи.

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Все по теме:

Египет, Турция, Ливия.

Автор:

Телеграф
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