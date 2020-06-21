"Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта

Выступление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по поводу ливийского кризиса является посягательством на суверенитет Ливии и может рассматриваться как объявление войны. Об этом говорится в специальном заявлении Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое привел в воскресенье ливийский телеканал Al-Ahrar.

Высказывания египетского лидера, отмечается в нем, "являются вмешательством во внутренние дела, возмутительным посягательством на суверенитет и могут рассматриваться как объявление войны".

В заявлении указывается, что международно признанное ПНС "является единственным законным представителем ливийского государства, и только оно (ПНС — ред.) имеет право определять форму и тип соглашений и союзов".

В субботу президент Египта указал, что любое возможное прямое вмешательство арабской республики в дела Ливии "будет иметь легитимный статус, поскольку ставит своей целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ".

При этом ас-Сиси пообещал, что "египетские войска выдвинутся в Ливию, если об этом попросит ее народ".