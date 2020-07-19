Протесты в Израиле: полиция разгоняла митингующих водометами

Полиция Израиля применила водометы, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.
Об этом сообщает Times of Israel.
Вечером в субботу, 18 июля, в Иерусалиме и Тель-Авиве продолжились массовые митинги против ужесточения ограничений на фоне роста случаев заболевания COVID-19.
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— (@kann_news) July 18, 2020
Массовая акция прошла после полуночи возле официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстранты требовали его отставки. Затем митинг перерос в беспорядки. Митингующие прорвали блокпосты полиции и блокировали улицы.
В полиции заявили, что применение силы стало ответом на беспорядки и перекрытие дорог. Демонстранты прошли маршем по центральным улица Иерусалима, поджигая мусорные контейнеры и разбивая витрины.
По данным полиции, один офицер был ранен, задержаны 50 протестующих.