Протесты в Израиле: полиция разгоняла митингующих водометами

Во вторник вечером несколько тысяч человек собрались, чтобы призвать Нетаньяху отказаться от обвинения по обвинению в коррупции, так как по всей стране произошло несколько отдельных социальных акций протеста одновременно.

Полиция Израиля применила водометы, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вечером в субботу, 18 июля, в Иерусалиме и Тель-Авиве продолжились массовые митинги против ужесточения ограничений на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Массовая акция прошла после полуночи возле официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстранты требовали его отставки. Затем митинг перерос в беспорядки. Митингующие прорвали блокпосты полиции и блокировали улицы.

В полиции заявили, что применение силы стало ответом на беспорядки и перекрытие дорог. Демонстранты прошли маршем по центральным улица Иерусалима, поджигая мусорные контейнеры и разбивая витрины.

По данным полиции, один офицер был ранен, задержаны 50 протестующих.