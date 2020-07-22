"Иран никогда не забудет": Тегеран снова пригрозил США

Власти Ирана в очередной раз пригрозили США, что отомстят за смерть генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с премьер-министром Мустафой аль-Хадими, передает Синьхуа со ссылкой на его официальный сайт.

“Иран никогда не забудет этого и точно нанесет по американцам ответный удар”, - сказал Хаменеи.

Напомним, в ночь со 2 на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада, в результате атаки погиб иранский командир, генерал военного подразделения Эль-Кудс Касем Сулеймани.

В ответ на атаку Иран обстрелял ракетами американские военные базы в Ираке.