Хотят отставки Нетаньяху: Тысячи израильтян готовятся выйти на акцию в Иерусалиме

Более нескольких тысяч жителей Иерусалима готовятся выйти на антиправительственную акцию в городе в субботу и призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в газете The Times of Israel.

Организаторы демонтстрации сообщили, что если правоохранители применят водяную пушку для разгона демонстрантов, то то бует направлена жалоба в Верховный суд за несоразмерное и неоправданное применение силы против протестующих.

В одном из заявлений огранизаторов было отмечено, что полицейские начали применять водометы и разбрызгивать воду под высоким давлением по демонстрантам. Данное "действо" явлется несоразмерным и неоправданным пременением силы против них.

"Применение водометов угрожает безопасности протестующих, и в последнее время привело к тяжелым травмам, включая травмы головы и других органов", - добавили в заявлении.

Также сообщалось, что, если полицейские не заверят организаторов в том, что не будут применять водометы, то жалоба будет направлена в Верховный суд.

За последние семь дней в Израиле акции протеста проходили регулярно.

Протестующие недовольны мерами, которые власти принимают для сдерживания COVID-19. Такие акции проходят в Тель-Авиве. Протестующие, которые выходят на акции в Иерусалиме, недовольны тем, что судебный процесс, в рамках которого Нетаньяху обвиняют в коррупционных преступлениях, заморожен на время пандемии COVID-19.