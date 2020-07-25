Противоречит ценностям страны: Польша может выйти из Стамбульской конвенции

В Польше раздумывают над выходом из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и борьбе с семейным насилием. Об этом сообщает эстонский портал ERR

"Польша допускает выход из Стамбульской конвенции, поскольку в ней есть положения, противоречащие ценностям страны", - сказано в сообщении.

Польша присоединилась к Конвенции в 2015-году, когда при власти было предыдущее правительство. Однако нынешняя власть четко дала понять, что Варшава может уйти из конвенции, так как "собственные законы страны по защите женщин более эффективны".

Как заявил заместитель министра государственных активов Януш Ковальский, в ней содержится "опасный идеологический слой, противоречащий польскому конституционному порядку", а следовательно от неё стоит отказаться.

В ответ на это в Варшаве на протест вышли тысячи женщин. По их мнению такой шаг приведет к легализации бытового насилия.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция) – это международное соглашение Совета Европы относительно насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которое открыто для подписания в мае 2011 года.

Согласно Конвенции, традиции, культура и религия не могут использоваться в качестве оправдания насилия в отношении женщин.

На сегодня её не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия.

Украина подписала Конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась. Нынешняя Верховная рада в этом вопросе очень консервативна.