В Польше снова увеличилось число новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Польше составил 584 человек.

В Польше на утро субботы подтверждены 584 новых случая инфицирования COVID-19, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, данные о выздоровевших за сутки отсутствуют.

Об этом сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 24 июля, сообщалось о 458 новых случаях инфицирования, 456 выздоровевших и 4 скончавшихся. 23 июля было 418 новых случаях инфицирования, 402 выздоровевших и 9 скончавшихся. 22 июля было 380 новых заболевших, 368 выздоровевших, 6 жертв. 21 июля было 399 новых случая инфицирования, выздоровели 232, 9 жертв. 20 июля, сообщалось о 279 новых случаях инфицирования, 247 выздоровевших и 3 скончавшихся.

В настоящее время, по данным worldometers.info, активных больных в Польше 8 961 (на 575 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии зафиксированы 42 622 случая инфицирования, умерли 1 664 человек, выздоровели 31 997 человек (цифра соответствует предыдущему дню).