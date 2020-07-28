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"Серьезный инцидент в сфере безопасности": Израиль заявил об атаке на боевиков Хезболлы

"Серьезный инцидент в сфере безопасности": Израиль заявил об атаке на боевиков Хезболлы
Обновлено 00:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Израиль заявил об атаке на боевиков Хезболлы, проникших на территорию страны. В то же время Хезболла отвергает эту информацию и заявляет, что никаких столкновений не было. Об этом сообщает BBC.

"По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, израильские военные открыли огонь по боевикам "Хезболлы", которые пытались "проникнуть на нашу территорию", - сказано в сообщении. 

Премьер отметил, что это был "серьезный инцидент в сфере безопасности". 

По данным сил обороны Израиля, четыре боевика пересекли границу возле горы Дов, которая является частью Голанских высот. После обстрела они "бежали обратно в Ливан".

В восточной части Турции началась антитеррористическая операция

Хезболла отрицает участие ее боевиков в каких-либо вооруженных столкновениях. 

Издание отмечает, что это происходит спустя неделю после ликвидации боевика Хезболлы на территории Сирии после авиаудара со стороны ВВС Израиля. 

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Израиль, Ливан, Хезболла.

Автор:

Телеграф
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