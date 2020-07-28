"Серьезный инцидент в сфере безопасности": Израиль заявил об атаке на боевиков Хезболлы

Израиль заявил об атаке на боевиков Хезболлы, проникших на территорию страны. В то же время Хезболла отвергает эту информацию и заявляет, что никаких столкновений не было. Об этом сообщает BBC.

"По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, израильские военные открыли огонь по боевикам "Хезболлы", которые пытались "проникнуть на нашу территорию", - сказано в сообщении.

Премьер отметил, что это был "серьезный инцидент в сфере безопасности".

По данным сил обороны Израиля, четыре боевика пересекли границу возле горы Дов, которая является частью Голанских высот. После обстрела они "бежали обратно в Ливан".

Хезболла отрицает участие ее боевиков в каких-либо вооруженных столкновениях.

Издание отмечает, что это происходит спустя неделю после ликвидации боевика Хезболлы на территории Сирии после авиаудара со стороны ВВС Израиля.