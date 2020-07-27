В восточной части Турции началась антитеррористическая операция

На востоке Турции, в трех провинциях: Агры, Ыгдыр и Карс, началась антитеррористическая операция Yıldırım-3 Ağrı Dağı (Молния-3 гора Агры - ред.). Об этом сообщили в МВД Турции.

В МВД Турции рассказали, что в провинциях Агры-Ыгдыр-Карс стартовала операция Yıldırım-3 Ağrı Dağı, цель которой - полное устранение сепаратистской террористиеской организации (Рабочая партия Курдистана - ред.).

Самая главная цель дня, это нейтрализовать террористов, находящихся в регионе.

В операции приняли усатие 86 опергрупп, т.е. 1170 сотрудников из состава спецподразделений жандармерии и полиции.

Фото с места событий операции:

Ранее, что во 2 половине июня подразделения коммандос Турции зашли на территорию Ирака и начали военную операцию, которая была направлена на уничтожение представителей Рабочей партии Курдистана на севере страны.

Саму организацию уже признали террористической в Турции, США и странах Евросоюза.

Также сообщалось, что британский премьер реформирует закон о гостайне, разрабатывает новые законы о шпионаже и госизмене.