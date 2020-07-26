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Защита от Китая и РФ: Джонсон запланировал "большие" реформы

Защита от Китая и РФ: Джонсон запланировал "большие" реформы
10:10 Сегодня Телеграф
Британский премьер реформирует закон о гостайне, разрабатывает новые законы о шпионаже и госизмене.

Глава британского правительства Борис Джонсон считает, что в стране "слабые" законы государственной тайне, шпионаже и госизмене.

Об этом сообщило издание Mail on Sunday, ссылаясь на инсайдеров из администрации главы кабмина.

Поэтому он планирует пересмотреть закон Соединенного Королевства о государственной тайне, чтобы улучшить его в соответствие с эпохой распространения цифровой информации.

Британия не будет вести учет смертности от COVID-19

Кроме того, в стране будут внедрены новые законы о государственной измене и шпионаже, сообщает издание.

Издание отмечает, что таким образом власти Британии защитят себя от угроз Китая и России.

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Борис Джонсон, Британия.

Автор:

Телеграф
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