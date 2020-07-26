Защита от Китая и РФ: Джонсон запланировал "большие" реформы

Глава британского правительства Борис Джонсон считает, что в стране "слабые" законы государственной тайне, шпионаже и госизмене.
Об этом сообщило издание Mail on Sunday, ссылаясь на инсайдеров из администрации главы кабмина.
Поэтому он планирует пересмотреть закон Соединенного Королевства о государственной тайне, чтобы улучшить его в соответствие с эпохой распространения цифровой информации.
Кроме того, в стране будут внедрены новые законы о государственной измене и шпионаже, сообщает издание.
Издание отмечает, что таким образом власти Британии защитят себя от угроз Китая и России.