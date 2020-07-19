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Британия не будет вести учет смертности от COVID-19

Британия не будет вести учет смертности от COVID-19
11:20 Сегодня Телеграф УНН
Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию числа умерших от коронавирусной болезни COVID-19.

Власти Британии не будут публиковать ежедневную статистику по COVID-19.

Такое решение приняло правительство страны на фоне появившейся информации о неправильности подсчетов, передает DW.

В статистику смертности вносили всех умерших, которые "подхватили" COVID-19, однако никто не проверял, действительно ли они умерли от коронавируса.

Исследователи из Университета Восточной Англии и Оксфордского университета заявили, что эти статистические недостатки нужно немедленно устранить.

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Правительство "кажется, не учитывает, как давно был сделан тест на COVID-19, выздоровел ли человек в больнице и был ли он выписан", отметили ученые.

Директор агентства по здравоохранению Англии Сюзан Хопкинс согласилась с важностью решения этой проблемы."Сейчас самое время пересмотреть, как исчисляются смертельные случаи", - заявила она.

Напомним, число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.

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Британия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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