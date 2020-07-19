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Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус продолжает убивать: число жертв превысило 600 тысяч человек

Коронавирус продолжает убивать: число жертв превысило 600 тысяч человек
08:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
От коронавируса нового типа уже умерли 601 512 человека, сообщает Университет Джона Хопкинса.

Число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.

Такие данные приведены подсчеты Университета Джонса Хопкинса, которые основываются  на информации федеральных и местных властей стран.

Антирейтинг стран по числу жертв COVID-19: 

  • США (140 119)

  • Бразилия (78 772)

  • Великобритания (45 358).

Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"

Количество зафиксированных в мире случаев на данный момент достиг 14,2 миллиона человек. Больше всего пострадали жители Штатов, там подтвердили 3 711 359 случаев COVID-19. Далее в списке Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 215).

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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