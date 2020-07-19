Коронавирус продолжает убивать: число жертв превысило 600 тысяч человек

От коронавируса нового типа уже умерли 601 512 человека, сообщает Университет Джона Хопкинса.

Число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.

Такие данные приведены подсчеты Университета Джонса Хопкинса, которые основываются на информации федеральных и местных властей стран.

Антирейтинг стран по числу жертв COVID-19:

США (140 119)

Бразилия (78 772)

Великобритания (45 358).

Количество зафиксированных в мире случаев на данный момент достиг 14,2 миллиона человек. Больше всего пострадали жители Штатов, там подтвердили 3 711 359 случаев COVID-19. Далее в списке Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 215).