С песнями и плюшевыми хомяками: молодежь Таиланда призвала правительство уйти в отставку (Видео)

В столице Таиланда Бангкоке состоялась акция протеста с требованием отправить в отставку действующее правительство. Об этом сообщает AFP.

Несколько сотен протестующих собрались у памятника Демократии в столице страны, где призвали правительство уйти в отставку. При том юное поколение продемонстрировало творческий подход к акции.

Так вместо традиционных плакатов, участники взяли с собой плюшевые игрушки в виде персонажа аниме - хомяка Хаматаро. Также они, вместо выкрикивания лозунгов, пели песню из аниме, заменив в ней отдельные строки фразой "распустите парламент".

Молодежи Таиланда запретили проводить митинги из-за коронавируса.

В 2013-14 годах в стране произошла Тайская революция, на которой протестующие потребовали отставки тогдашней главы правительства Йинглак Чинават

Сейчас ситуация в стране остается нестабильной, так как продолжаются противостояния между сторонникам бывшего премьера Таксина Чиннавата (2001 - 2006) и военными, которые взяли власть в руки в 2014 году.

Весной 2019 года в Таиланде прошли первые за восемь лет выборы в парламент, по результатам которых главой правительства стал командующий ВС страны Прают Чан-Оча.