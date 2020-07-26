Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину
Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
СМИ: Принц Гарри стал инициатором выхода из королевской семьи
СМИ: Принц Гарри стал инициатором выхода из королевской семьи

С песнями и плюшевыми хомяками: молодежь Таиланда призвала правительство уйти в отставку (Видео)

С песнями и плюшевыми хомяками: молодежь Таиланда призвала правительство уйти в отставку (Видео)
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В столице Таиланда Бангкоке состоялась акция протеста с требованием отправить в отставку действующее правительство. Об этом сообщает AFP.

Несколько сотен протестующих собрались у памятника Демократии в столице страны, где призвали правительство уйти в отставку. При том юное поколение продемонстрировало творческий подход к акции. 

Так вместо традиционных плакатов, участники взяли с собой плюшевые игрушки в виде персонажа аниме - хомяка Хаматаро. Также они, вместо выкрикивания лозунгов, пели песню из аниме, заменив в ней отдельные строки фразой "распустите парламент". 

Молодежи Таиланда запретили проводить митинги из-за коронавируса. 

"Путина в отставку": Хабаровск снова протестует (Видео)

В 2013-14 годах в стране произошла Тайская революция, на которой протестующие потребовали отставки тогдашней главы правительства Йинглак Чинават

Сейчас ситуация в стране остается нестабильной, так как продолжаются противостояния между сторонникам бывшего премьера Таксина Чиннавата (2001 - 2006) и военными, которые взяли власть в руки в 2014 году. 

Весной 2019 года в Таиланде прошли первые за восемь лет выборы в парламент, по результатам которых главой правительства стал командующий ВС страны Прают Чан-Оча. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таиланд, Протесты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
03 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
04 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
05 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными
Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными
Итоги 26 июля: коронавирус, подготовка к прекращению огня, разговор Зеленского и Путина
Вечерний дайджест: главные события 26 июля
В Альпах разбился туристический самолет: есть жертвы
В Альпах разбился туристический самолет: есть жертвы
Певец Род Стюарт раскрыл секрет написания хитов
Певец Род Стюарт раскрыл секрет написания хитов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь