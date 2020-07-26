С песнями и плюшевыми хомяками: молодежь Таиланда призвала правительство уйти в отставку (Видео)

Несколько сотен протестующих собрались у памятника Демократии в столице страны, где призвали правительство уйти в отставку. При том юное поколение продемонстрировало творческий подход к акции.
Так вместо традиционных плакатов, участники взяли с собой плюшевые игрушки в виде персонажа аниме - хомяка Хаматаро. Также они, вместо выкрикивания лозунгов, пели песню из аниме, заменив в ней отдельные строки фразой "распустите парламент".
pic.twitter.com/wKQ9Qx1xiQ #MilkTeaAlliance #วิ่งกันนะแฮมทาโร่ #Thailand Creative protest against Prayuth & Companies, #Hamtaro group would run and chant while surrounding #democracymonument #Thaiprotest2020
— Rajprasong_News (@Rajprasong_News) July 26, 2020
Молодежи Таиланда запретили проводить митинги из-за коронавируса.
เบื่อที่บางคนพูดกล่าวหาน้องๆเยาวชนโดนปั่นหัว มั่นใจว่าไม่แน่นอน รุ่นใหม่ มีความคิด เก่ง คิดเองได้ และอยากนำพาประเทศไปให้ไกลกว่าพวกชุดความคิดเดิมๆ #วิ่งกันนะแฮมทาโร่ #ยุบสภา #HamsterMovement pic.twitter.com/Sg3gnPYQ1S
— YOS FEST (@YOS_FEST) July 26, 2020
В 2013-14 годах в стране произошла Тайская революция, на которой протестующие потребовали отставки тогдашней главы правительства Йинглак Чинават
Сейчас ситуация в стране остается нестабильной, так как продолжаются противостояния между сторонникам бывшего премьера Таксина Чиннавата (2001 - 2006) и военными, которые взяли власть в руки в 2014 году.
Весной 2019 года в Таиланде прошли первые за восемь лет выборы в парламент, по результатам которых главой правительства стал командующий ВС страны Прают Чан-Оча.