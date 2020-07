С песнями и плюшевыми хомяками: молодежь Таиланда призвала правительство уйти в отставку (Видео)

Несколько сотен протестующих собрались у памятника Демократии в столице страны, где призвали правительство уйти в отставку. При том юное поколение продемонстрировало творческий подход к акции.

Так вместо традиционных плакатов, участники взяли с собой плюшевые игрушки в виде персонажа аниме - хомяка Хаматаро. Также они, вместо выкрикивания лозунгов, пели песню из аниме, заменив в ней отдельные строки фразой "распустите парламент".

Creative protest against Prayuth & Companies, #Hamtaro group would run and chant while surrounding #democracymonument

