"Путина в отставку": Хабаровск снова протестует (Видео)

В Хабаровске многотысячная толпа вышла на демонстрации с требованием отстранить Путина.

Хабаровск снова собрался на митинг. Тысячи людей потребовали немедленной отставки президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Сибирь.Реалии.

Митингующие все больше обращаются к федеральной власти. "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия, просыпайся", "Мы здесь власть" - вот лозунги, которые звучали сегодня.

Таким образом, люди в очередной раз осудили арест местного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в двух заказных убийствах. Как известно, Басманный суд Москвы отправил губернатора Хабаровского края до 9 сентября под стражу.

Смотрите онлайн-трансляцию происходящего в Хабаровске 25.07.20:

Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города "кормить голубей". После чего устроили шествие по главным улицам Хабаровска и пикет у мэрии, требуя также отставки главы города, члена "Единой России" Сергея Кравчука.

Представители полиции наблюдают за происходящим, но не вмешиваются.

Напомним, во вторник 21 июля в Хабаровске люди вышли на протесты с требованием отстранить Путина от должности президента и провести досрочные выборы.