Путин должен быть отстранен: в Хабаровске люди вышли на протест

В Хабаровске люди вышли на протесты с требованием отстранить Путина от должности президента и провести досрочные выборы. Об этом сообщил выложив видео протеста на своем Фейсбуке Михаил Ходорковский.

"Путин Владимир Владимирович не исполняет в полном объеме, взятые на себя обязанности президента России.

Не реагирует на выбросы народа, отстаивает интересы группы олигархов, а не своего народа, который якобы выбрал его большинством голосов - а в этом очень большие сомнения.

Путин Владимир Владимирович утратил доверие народа, его выбравшего и должен быть отстранен от занимаемой должности.

Мы считаем, что должны быть досрочно проведены выборы президента России, согласно федеральному закону и на роль управления должен стать честный о ответственный человек, не боящийся своего народа а любящий и уважающий его, как отец любит своих детей." - такие заявления были слышны во время протеста в Хабаровске.

Видео протеста в Хабаровске

Люди отреагировали на данное мероприятие в соцсетях.

В коментариях под видео в Фейсбуке люди положительно отзывались о произошедшем:

"Молодцы! Так держать!

Будет сложно, но с этих людей начинается возрождение России!" - прокомментировал Юрий П.

"Вот пример хабаровчан для всей России. Они идут до победного конца над антинародной власти." - сказал Генннадий Б.

"Если бы можно было узнать точное количество граждан России, которые утратили доверие к Президенту России Путину, и давно утратили, хабаровчанам пришлось бы смириться с тем, что они не первые, кто в своём сознании давно знают, что ему суждено прожить остаток жизни с Президентом России Путинным, к которому нет доверия" - оставил такой комментарий Владимир К.

Как сообащалось ранее, Российский блогер Ксения Собчак выпустила фильм "Монастырь особого назначения" про Среднеуральский женский монастырь и его духовника отца Сергия (в миру Николая Романова).

Также сообщалось, что российские власти одобрили в третьем чтении поправки к избирательному законодательству о возможностях голосования на выборах в течение трех дней. Об этом сообщили на сайте Госдумы.