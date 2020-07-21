В РФ на выборах будут голосовать три дня - приняли закон

Российские власти одобрили в третьем чтении поправки к избирательному законодательству о возможностях голосования на выборах в течение трех дней. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

В Госдуме на заседании во вторник 21 июля приняли закон об изменении в избирательном законодательстве, котрые предусмотрят возможность голосования на выборах и референдумах в течении нескольких дней, но не более 3.

Данное решение о сроках проведения голосований примет избирательная комиссия, которая огранизавывает выборы или референдумы.

Сама идея о проведении выборов в РФ несколько дней возникла за время голосования за поправки к конституции.Оно проходило с 25 июня по 1 июля.

В ходе данного голосования эксперты указывали, что проведение голосования более одного дня усложняют работу наблюдателей и увеличивают возможность злоупотреблений со стороны власти, проводящей выборы.

Нардепы РФ из оппозиционных фракций среди прочего заявляли, что вариант поправок о многодневном голосовании на выборах создает дополнительные возможности для манипуляций.