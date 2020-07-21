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В РФ заявили, что не видят оснований для "Нормандской встречи"

В РФ заявили, что не видят оснований для "Нормандской встречи"
15:52 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для очередной встречи в "Нормандском формате" нет "нобходимой почвы". Об этом сообщили в российской газете "Известия".

Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимир Зеленского, касательно новой "Нормандской встречи" в Берлине, и заявил, что для самой встречи пока нет весомых причин.

Ранее, Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает в ближайшее время дату проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине и уже готова к нему. Об этом он заявил на брифинге в Киеве. 

Потому в ближайшее время ожидается уточнение даты встречи в "Нормандском формате".

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Завтра пройдет финальная часть Минского процесса и ожидается, что завтра будут приняты решения о прекращении огня.

Владимир Зеленский ожидает, что в результате Минских переговоров 22 июля будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

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Украина, РФ, Нормандский формат.

Автор:

Телеграф
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