В РФ заявили, что не видят оснований для "Нормандской встречи"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для очередной встречи в "Нормандском формате" нет "нобходимой почвы". Об этом сообщили в российской газете "Известия".

Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимир Зеленского, касательно новой "Нормандской встречи" в Берлине, и заявил, что для самой встречи пока нет весомых причин.

Ранее, Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает в ближайшее время дату проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине и уже готова к нему. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Потому в ближайшее время ожидается уточнение даты встречи в "Нормандском формате".

Завтра пройдет финальная часть Минского процесса и ожидается, что завтра будут приняты решения о прекращении огня.

Владимир Зеленский ожидает, что в результате Минских переговоров 22 июля будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.