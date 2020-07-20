"Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре

Российский блогер Ксения Собчак выпустила фильм "Монастырь особого назначения" про Среднеуральский женский монастырь и его духовника отца Сергия (в миру Николая Романова).

"Среднеуральский женский монастырь - обитель самого одиозного священнослужителя России. Среди тех, кто считает его своим духовным учителем хоккеист Павел Дацюк, Наталья Поклонская, Игорь Гиркин (Стрелков), екатеринбургские авторитеты и многие другие. Сергий выступает против чипизации населения, ИНН, и прочих прочих вещей, ну а сейчас он и вообще стал COVID-диссидентом и считает коронавирус "жидомасонским заговором", - начинает повествование Собчак.

Большая часть фильма рассказывает о воспоминаниях бывших послушников монастыря. Так бывшая послушница Христина Самушкина откровенно поделилась информацией о том, что в монастырь ее отдали в 5 лет, после того, как лучший друг её отца попал в тюрьму из-за педофилии по отношению к ней. Она поведала, что в монастыре детей били за проступки ремнем и кабелем.

"Девочки и мальчики, которые оттуда выходят не говорят о произошедшем, они боятся. Боятся, что их убьют", - отметила Самушкина.

По её словам, Сергий допустил в монастыре "полную антисанитарию", а сестрам не давали возможности получить медицинское обследование.

"Лет в 10 ко мне пришло понимание, что слова и действия расходятся. Говорим одно, делаем другое. Тогда я начала задавать вопросы. Меня за это либо наказывали, либо пороли", - добавила девушка.

Другой бывший послушник Антон Крыжановский, родившийся с интерсекс-вариацией попал в монастырь ребенком. Как поделился он, очень долго его пытались морально унизить из-за его особенностей, в том числе применяли рукоприкладство.

В конце фильма Собчак предположила, что на отца Сергия имеет влияние Владислав Сурков через своего соратника Всеволода Могучева.

"Фактически сейчас монастырь - территория непризнанной "ДНР". Казаки и бывшие "ополченцы" Донбасс отвечают за вопросы безопасности. Гастарбайтеры, как пел Гребенщиков, строят муляжи святой Руси", - отметила ведущая.

В фильме также показывают прихожанина, представившегося генерал-майором, который упоминает о визитах в монастырь представителей администрации президента РФ.