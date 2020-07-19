"Вам придется ответить": Кадыров обратился к Зеленскому с требованием "подтвердить свои извинения"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "подтвердить извинения" за ролик, опубликованный в 2014 году студией "Квартал 95", которой Зеленский тогда руководил.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

В своем обращении Кадыров называет себя "пехотинцем Владимира Путина и защитником своего народа" и призывает Зеленского определиться с тем, кто он есть.

"Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", - написал он.

Он также призвал президента Украины позвонить Путину, чтобы "объявить об окончании гражданской войны" (официальная позиция РФ относительно войны на Донбассе, - ред).

Кадыров также обнародовал видео с интервью Зеленского у Гордона, на котором тот объясняет ситуацию с видео, которое вызвало возмущение у главы Чечни.

Ролик, о котором шла речь, был показан в 2014 году. В нем на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца на снос памятника Ленину. Зеленский после публикации ролика извинился "перед мусульманским миром".