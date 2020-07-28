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Иран вывел в Ормузский пролив копию американского авианосца (Фото)

Иран вывел в Ормузский пролив копию американского авианосца (Фото)
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф newsru.co.il Фото: Твиттер
Иран отбуксировал муляж американского авианосца класса "Нимиц" в район Ормузского пролива. Его собираются использовать в качестве мишени во время следующих учений иранских ВМС, об этом сообщает израильское издание NewsRu.

Муляж выглядит, как уменьшенная копия американского авианосца. Длина "корабля" составляет около 200 метров, а ширина - 48 метров. Следовательно, он в полтора раза меньше своего реального прототипа. 

На верхней палубе также установлены 16 муляжей самолетов. 

"Авианосец" уже использовался ранее Корпусом стражей исламской революции в 2015 году в ходе учений  "Великий пророк-9".

Государственное телевидение страны тогда показало кадры атаки на него ракетных катеров. Потом по нему выпустили несколько ракет из батареи берегового базирования, после чего муляж затонул.   

Сравнение авианосца класса Нимиц ВМС США и иранского муляжа

24 июля атомный авианосец США "Нимиц" прибыл в северо-западню часть акватории Индийского океана для усиления Пятого флота в персидском заливе. Помимо него возле Аравийского полуострова находится и атомный авианосец "Эйзенхауэр".

Накануне власти Ирана в очередной раз пообещали США отомстить за смерть генерала Касема Сулеймани. 

"Иран никогда не забудет этого и точно нанесет по американцам ответный удар", - сказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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Все по теме:

США, Иран, Персидский залив, Ормузский пролив.

Автор:

Телеграф
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