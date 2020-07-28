Американскую базу Эт-Таджи в Ираке снова обстреляли ракетами

На территорию военной базы Эт-Таджи в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, снова обстреляли ракетами.

На территории Ирака к северу от а военную базу Эт-Таджи, на которой находятся американские и британские военные вновь подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщает издание Shafaaq News.

По военному лагерю были выпущены четыре ракеты.

В то же время о пострадавших, погибших и разрушениях не сообщается. Кто нанес удар, неизвестно, ответственность за него на себя никто не взял. После обстрела в небо над военной базой поднялись боевые вертолеты США.

Следует отметить., что кроме американцев в Эт-Таджи расквартированы военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.

Кроме того, база не раз уже подвергалась ракетным ударам.

Напомним, в СМИ сообщалось, что обстреляли аэропорт в Багдаде, позже власти Ирака опровергли эту информацию.