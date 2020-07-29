Сегодня стартуют широкомасштабные совместные военные учения Азербайджана и Турции

Совместные 2-х недельные азербайджано-турецкие военные учения начинаются 29 июля на фоне обострения обстановки на границе Азербайджана и Армении. В Баку подчеркивают, что учения носят плановый характер.

"Как было заявлено министерством обороны Азербайджана, эти учения носят плановый характер и проводятся в соответствии с двусторонним соглашением. Эти учения служат укреплению координации и обмена передовым опытом между вооруженными силами двух стран, способствуют укреплению регионального мира и безопасности", - заявила ранее агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Как сообщалось, азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил пройдут в Азербайджане с 29 июля по 10 августа. При этом учения с участием сухопутных войск двух стран пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

По данным Минобороны Азербайджана, в совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства

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