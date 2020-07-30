По двадцать человек и с соблюдением дистанции: первые паломники отправились на хадж в Мекку

В Саудовской Аравии правительство разрешило небольшим группам паломников отправится на большой хадж в Мекку. Об этом сообщает Daily Sabah.

"Лишь тысяче человек, проживающих в Саудовской Аравии, разрешили совершить хадж в Мекку. Две трети из них - иностранцы, представители 160 национальностей. Остальные - саудиты, представители силовых структур и медицинский персонал", - отмечает издание.

Вместо того, чтобы проводить молитву плечом к плечу, паломников пропускают небольшими группами по 20 человек, чтобы снизить риски передачи коронавируса.

Это первый раз за всю историю королевства, когда правительство запретило въезд для мусульман из-за границы для участия в хадже.

Паломников, которым все же разрешили участвовать, отбирали по заявкам через онлайн-портал. Они должны быть в возрасте от 20 до 50 лет и не иметь никаких симптомов коронавируса. Предпочтение также отдавалось тем, кто в своей жизни хадж не совершал.

Верующих предварительно протестировали на коронавирус, а потом выдали браслеты, которые позволяют отслеживать их перемещение через смартфон.

Перед началом хаджа требовалось оставаться дома или в своих гостиничных номерах. После завершения паломничества, они проведут еще неделю в условиях самоизоляции.

В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.