Первая в арабском мире: ОАЭ запустили АЭС "Барака"

Объединенные Арабские Эмираты в субботу, 1 июля, запустили первый энергоблок атомной электростанции "Барака". Об этом пишет DW.

Власти страны сообщили о намерении обеспечить ОАЭ "новым видом чистой энергии".

Строительство велось в сотрудничестве с энергетическим концерном Керсо (Южная Корея).

Первая в арабском мире атомная электростанция обошлась в $24,4 миллиарда. После запуска всех четырех энергоблоков её мощность достигнет 5600 мегаватт, что по мнению властей должно покрыть до четверти потребностей ОАЭ в электроэнергии.

Власти страны подчеркивают мирный характер ядерной программы Эмиратов. Они открыли доступ к станции для специалистов МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

В то же время соседний Катар выступал с критикой проекта, назвав АЭС "угрозой для мира в регионе".