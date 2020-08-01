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Первая в арабском мире: ОАЭ запустили АЭС "Барака"

Первая в арабском мире: ОАЭ запустили АЭС "Барака"
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф
Объединенные Арабские Эмираты в субботу, 1 июля, запустили первый энергоблок атомной электростанции "Барака". Об этом пишет DW.

Власти страны сообщили о намерении обеспечить ОАЭ "новым видом чистой энергии". 

Строительство велось в сотрудничестве с энергетическим концерном Керсо (Южная Корея). 

Первая в арабском мире атомная электростанция обошлась в $24,4 миллиарда. После запуска всех четырех энергоблоков её мощность достигнет 5600 мегаватт, что по мнению властей должно покрыть до четверти потребностей ОАЭ в электроэнергии.  

Власти страны подчеркивают мирный характер ядерной программы Эмиратов. Они открыли доступ к станции для специалистов МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

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В то же время соседний Катар выступал с критикой проекта, назвав АЭС "угрозой для мира в регионе".

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Телеграф
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