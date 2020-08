Сегодня в столице Ливана прогремел мощнейший взрыв. Об этом сообщают некоторые СМИ и очевидцы в соцсетях.

Сейчас пока не ясно где именно произошел взрыв.

По информации ряда СМИ, сообщали о двух взрывах, которые прогремели с разницей в 15 минут.

Первый взрыв прогремел в порту, а второй неподалеку от резиденции премьер-министра Ливана.

Очевидцы активно делились видео и фото инцидента в соцсетях.

На видео видно разрушающую силу взрывной волны:

Apparently an explosion broke out at port 12 #beirut pic.twitter.com/onBLrDbRxG — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Причины и точное место взрывов сейчас уточняется.