После разрушительного взрыва в Бейруте начались антиправительственные протесты

В столице Ливана протестующие вышли на улицы города с требованием отправить в отставку правительство. Начались столкновения с полицией, есть задержанные и раненые.

6 августа в Бейруте демонстранты устроили протесты в правительственном квартале, пытались прорваться к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль.

Вспыхнули беспорядки, полиция применила слезоточивый газ. Как сообщают местные СМИ, в ходе столкновений есть раненные с обеих сторон, пострадавших забирали "скорые".

Демонстранты вышли на улицы после мощного взрыва в местном морском порту 4 августа, приведшего к трагическим последствиям. Они требуют отправить в отставку правительство Хасана Диаба.

Как указывает газета Daily Star, активистов воодушевил приезд в страну президента Франции Эмманюэля Макрона. При посещении французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг “Да здравствует Франция!”.

В свою очередь французкий лидер пообещал, что Ливан не останется в одиночестве после постигшей его трагедии.

Коснувшись продолжающегося в стране кризиса и острого противостояния правительства и оппозиции, французский президент сообщил, что “предложит лидерам Ливана вступить в правдивый диалог и заключить новую политическую сделку”. Он отметил, что арабская страна нуждается сейчас в реформах и национальном согласии, подчеркнув при этом, что международная помощь “не попадет в руки коррупционеров, а будет передаваться гражданским обществам”. “Я приехал поддержать вас, а не их”, — сказал Макрон.

Согласно последним данным, от взрыва погибли 150 человек и 5 тысяч получили ранения. Десятки числятся пропавшими без вести. Взрывной волной уничтожены несколько кварталов города, сотни тысяч жителей остались без крова. Причиной катастрофы стал взрыв 2 750 тонн нитрата аммония, который хранился на одном из складов порта. Мощность по предварительным подсчетам, является эквивалентом взрыва 1500 тонн тротила.