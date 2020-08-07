В Бейруте возросло количество жертв: глава Ливана не исключает внешнюю атаку на страну

Причиной взрывов в порту Бейрута может быть внешняя атака на страну с помощью ракеты или бомбы. Об этом сообщил глава Ливана Мишель Аун.

"Есть две возможности того, что произошло: или вследствие халатности, или из-за внешнего вмешательства с помощью ракеты или бомбы. Я лично попросил президента Франции предоставить нам аэрофотоснимки, если они доступны французам, чтобы мы могли определить, есть ли в воздухе самолеты или ракеты. И если эти фотографии недоступны для французов, мы попросим их у других стран, чтобы мы могли определить, была ли внешняя агрессия или то, что произошло, является следствием халатности", - заявил президент Ливана.

По его словам, расследование взрыва и ответственность за то, что произошло, делится на три этапа:

как взрывчатые материалы попадали в порт;

как их размещали и как они хранились в течение 7 лет;

как при нескольких правительствах, а также многочисленных чиновниках, которых предупредили о серьезности вопроса, такое стало возможным.

"Наша цель сегодня - показать правду людям, потому что общественное мнение начало понемногу меняться, и оно идет в сторону невинных, а не ответственных и правды. Это может быть выявлено только путем расследования", - подчеркнул Аун.

Президент Ливана отметил, что есть спрос на международное расследование взрыва в Бейруте. Он также добавил, что международная помощь не ограничивается обеспечением продуктами и медикаментами, а также восстановлением Бейрута.

"Мы работаем над разработкой плана в этой области, чтобы капитал возвращался лучшим, чем это было раньше, и есть возможность для стран проводить прямые операции по реконструкции конкретных микрорайонов", - сказал Аун.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, взрывы унесли жизни 154 человек. Около тысячи пострадавших нуждались в госпитализации, 120 человек находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о 149 погибших и более 5000 раненых, поисковые работы продолжаются.