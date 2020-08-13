Запрет на продажу алкоголя: в ЮАР началась массовая безработица

В ЮАР рекордно повысился уровень безработицы. Причиной тому является запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщают в The Drink Business.

Запрет на продажу спиртного в ЮАР вводили дважды. Первый раз - с 26 марта, он действовала в течение 2 месяцев.

Повторный запрет на продажу алкоголя правительство ЮАР ввел в июле. Это, по данным представителей местных властей, негативно сказалось на туристическом и гостиничном бизнесе, и повлекло за собой массовые увольнения работников отрасли.

В частности, об массовой безработице заявили власти Западно-Капской провинции, которая охватывает подавляющее большинство винодельческих регионов страны. Также там подсчитали, что на фоне запрета отрасль потеряла около 1,3 млрд долларов.

В свою очередь, винная отрасль потеряла 18 тыс. рабочих мест.

Также сообщалось, что Глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что Штаты не исключают введения санкций против Беларуси, но это решение еще не принято.