Ответ на запуск шаров со взрывчаткой: Израиль атаковал объекты ХАМАС

Вооруженные силы Израиля , в качестве ответа на регулярно запускаемые с территории сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой нанесли удары по объектам ХАМАС.

"Запуск воздушных шаров со взрывчаткой продолжился из Газы в Израиль и сегодня, что вызвало пожары на земле на юге Израиля. В ответ мы только что нанесли удары по целям ХАМАСа в Газе, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере израильских военных.

Днем ранее армия Израиля также наносила удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.

Тогда на юге Израиля пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывных устройств. В результате пожаров никто не пострадал.

Хамас снова выпускает из #Gaza воздушные шары с привязанными к ним воспламеняющимися устройствами. Только за последний день из-за них на юге Израиля вспыхнуло более 60 пожаров.

Этот #terrorism должен быть остановлен. https://t.co/onlb6R6ny9 — Olga Slov (Ольга Слов) (@OlgaSlov) August 13, 2020

Накануне в рамках ответных мер по распоряжению министра обороны Бенни Ганца был закрыт единственный КПП "Керем Шалом", через который из Израиля в сектор Газа осуществлялись грузоперевозки.

Также сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли во вторник утром в результате артиллерийского обстрела жилого сектора на юге северо-западной провинции Йемена Ходейда, сообщили агентству "Синьхуа" местные медики.