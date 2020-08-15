"Сделка века" между Израилем и ОАЭ: реакция стран Ближнего Востока

Мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), подписанное в четверг, вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Обе страны согласились на полную нормализацию отношений, а Израиль согласился приостановить свой план по аннексии частей оккупированных палестинских территорий Западного берега, сказано в совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ, пишет Синьхуа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это "историческим моментом прорыва к миру на Ближнем Востоке".

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что установление нормальных отношений с Израилем позволит стране играть конструктивную роль в укреплении безопасности и стабильности в регионе.

"Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между нашими двумя великими друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!", - написал у себя в Твиттере президент США Дональд Трамп, который помогал в заключении сделки.

Соглашение, которое сделает ОАЭ первой страной Персидского залива, нормализующей отношения с Израилем, вызвало как осуждение, так и осторожный прием со стороны стран региона.

Массовые протесты вспыхнули на Западном берегу реки Иордан и в Газе после объявления о мирном соглашении. Люди вышли с баннерами "Палестина не продается" и "нормализация - это нож в спину палестинского народа".

Назвав сделку "предательством", Палестина осудила соглашение как "позорное" и сочла его "ударом по арабской мирной инициативе и решениям арабских и исламских саммитов, а также агрессией против палестинского народа".

Палестина предостерегла остальные арабские страны от "подчинения давлению США".

МИД Ирана также решительно осудил установление дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем.

"Это (соглашение) - стратегически глупый акт Абу-Даби и Тель-Авива, который, несомненно, приведет к усилению оси сопротивления в регионе", - говорится в заявлении.

Исламская республика считает "опасным" акт ОАЭ по нормализации отношений с Израилем и предостерегает Тель-Авив от "любого вмешательства в отношения стран Персидского залива", говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна может приостановить свои дипломатические отношения с ОАЭ или отозвать своего посла.

"Мы поддерживаем палестинский народ. Мы не допустили поражения Палестины и не позволили ей потерпеть поражение", - сказал Эрдоган репортерам в Стамбуле.

Иордания призвала Израиль серьезно отнестись к мирному соглашению и начать прямые мирные переговоры, чтобы положить конец оккупации.

Между тем, Египет и несколько стран Персидского залива осторожно приветствовали мирное соглашение.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что ценит "усилия тех, кто отвечает за это соглашение, для достижения процветания и стабильности в нашем регионе".

"Я с большим интересом и признательностью следил за трехсторонним совместным заявлением Соединенных Штатов, ОАЭ и Израиля относительно соглашения о прекращении аннексии Израилем палестинских территорий и принятии мер, которые принесут мир на Ближний Восток", - сказал президент.

Бахрейн приветствовал мирное соглашение, заявив, что оно укрепит основы мировой безопасности, стабильности и мира.

Правительство Бахрейна также приветствовало решение Израиля прекратить аннексию палестинских территорий как "шаг к миру на Ближнем Востоке".

Оман в пятницу выразил поддержку решению ОАЭ по отношениям с Израилем.

"Султанат надеется, что это будет способствовать достижению справедливости и мира на Ближнем Востоке, что отвечает чаяниям народов региона", - говорится в заявлении.