Антиправительственные протесты: тысячи жителей Израиля вновь вернулись на улицы (Видео)

Тысячи демонстрантов вернулись на улицы Иерусалима, призывая к отставке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с обвинениями в коррупции и правительства на пандемиею коронавируса.

Поздно ночью в субботу и рано утром в воскресенье возле резиденции премьер-министра произошли столкновения демонстрантов и полиции, сообщает Aljazeera.

Протесты против Нетаньяху продолжаются восьмую неделю.

По имеющимся данным, некоторые из протестующих также пытались пройти маршем к резиденции президента Израиля Реувена Ривлина, но им помешала полиция.

По оценкам газеты Haaretz, в субботу по всей стране протестовали около 50 000 израильтян.

Протестующие в Тель-Авиве недовольны мерами, которые власти принимают для сдерживания COVID-19.

Протестующие, которые выходят на акции в Иерусалиме, недовольны тем, что судебный процесс, в рамках которого Нетаньяху обвиняют в коррупционных преступлениях, заморожен на время пандемии COVID-19.