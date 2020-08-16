Антиправительственные протесты: тысячи жителей Израиля вновь вернулись на улицы (Видео)

Поздно ночью в субботу и рано утром в воскресенье возле резиденции премьер-министра произошли столкновения демонстрантов и полиции, сообщает Aljazeera.
Протесты против Нетаньяху продолжаются восьмую неделю.
По имеющимся данным, некоторые из протестующих также пытались пройти маршем к резиденции президента Израиля Реувена Ривлина, но им помешала полиция.
По оценкам газеты Haaretz, в субботу по всей стране протестовали около 50 000 израильтян.
Протестующие в Тель-Авиве недовольны мерами, которые власти принимают для сдерживания COVID-19.
Протестующие, которые выходят на акции в Иерусалиме, недовольны тем, что судебный процесс, в рамках которого Нетаньяху обвиняют в коррупционных преступлениях, заморожен на время пандемии COVID-19.