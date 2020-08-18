"Сделка века": Всемирный совет мусульманских общин поддержал соглашение между ОАЭ и Израилем

Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.

"ВСМО подчеркивает свою поддержку решению руководства ОАЭ и усилиям эмиратской дипломатии, которые привели к соглашению между ОАЭ и Израилем. Оно направлено на прекращение конфликтов в регионе и продвижение ценностей мира между его народами путем удовлетворения законных требований палестинского народа через создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - цитирует заявление организации информационное агентство ОАЭ WAM.

"Этот исторический шаг приведет к глобальной стабильности и миру на основе человеческих ценностей, которые способствуют диалогу, сосуществованию и терпимости между всеми религиями и культурами", — выразили убежденность в ВСМО.

Совет призвал всех "сотрудничать во имя прекращения войн и конфликтов, которые приводят к гибели ни в чем не повинных людей". ВСМО также осудил "ненависть и подстрекательство, направленные против мирных инициатив в арабском регионе". Он призвал "все миролюбивые страны, организации и народы противостоять таким подстрекательствам и поддержать усилия, направленные на укрепление мира".

Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.