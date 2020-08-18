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Израиль снова атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Израиль снова атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф Фото: flickr.com/idfonline
Атака была ответом на запуск из Сектора Газа воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник серию ударов по сектору Газа. Авиация Израиля ударила по объектам движения ХАМАС в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

"Недавно истребители и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля в течение дня", — говорится в сообщении.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

Следует отметить, что это уже вторая атака  Израиля по сектору Газа за месяц. 13 августа удары нанесли по целям ХАМАСа, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты.

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Все по теме:

Израиль, ХАМАС, Сектор Газа.

Автор:

Телеграф
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