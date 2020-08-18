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Взрыв мины в Сирии: погиб российский генерал

Взрыв мины в Сирии: погиб российский генерал
Обновлено 23:58 Вт, 18 Август 2020 Телеграф
В Сирии произошел взрыв на пути автоколонны, в следствие чего погиб российский военный советник в звании генерал-майора.

Взрыв произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор во вторник 18 августа. Об этом сообщает DW, ссылаясь на Минобороны России. 

Сообщается, что, заложенное на обочине, самодельное взрывное устройство сработало во время прохождения мимо колонны военных автомобилей РФ. Также сообщается о двух раненных солдатах. 

Генерала представили к госнаграде посмертно, однако его имя не называется. 

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По данным Сирийского центра политических исследований (SCPR), гражданская война в Сирии, идущая с 2011 года, унесла жизни почти полумиллиона человек. Более 5 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 

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Сирия, Россия.

Автор:

Телеграф
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