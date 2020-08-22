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В ЛАГ назвали условие для полной нормализации отношений между арабским миром и Израилем

В ЛАГ назвали условие для полной нормализации отношений между арабским миром и Израилем
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Фейсбук
Глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость, говорится в заявлении находящейся в Каире панарабской организации.

Генеральный секретарь Альянса Ахмед Абул-Гейт объяснил, что мира можно достичь с помощью принципа "земля в обмен на мир" и создания полностью суверенного и независимого палестинского государства вдоль границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Замечания Абуль-Гейта прозвучали через несколько дней после того, как Объединенные Арабские Эмираты достигли при посредничестве США мирного соглашения с Израилем, которое включает "полную нормализацию отношений". Несмотря на то, что некоторые арабские государства приветствовали сделку, палестинская сторона назвала ее "ударом в спину".

Глава ЛАГ сказал, что дело Палестины является предметом консенсуса среди всех арабских государств, и прекращение израильской оккупации палестинских территорий является центральной целью всех арабских стран "без исключения".

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"Истинный, прочный, справедливый и всеобъемлющий мир со всеми его элементами остается стратегическим вариантом для арабских стран", - добавил Абул-Гейт.

Он также заявил о "полном и единодушном неприятии арабами" плана Израиля аннексировать части оккупированных палестинских территорий на Западном берегу.

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Все по теме:

ОАЭ, Израиль, Палестина, ЛАГ.

Автор:

Телеграф
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