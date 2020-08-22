В ЛАГ назвали условие для полной нормализации отношений между арабским миром и Израилем

Глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость, говорится в заявлении находящейся в Каире панарабской организации.

Генеральный секретарь Альянса Ахмед Абул-Гейт объяснил, что мира можно достичь с помощью принципа "земля в обмен на мир" и создания полностью суверенного и независимого палестинского государства вдоль границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Замечания Абуль-Гейта прозвучали через несколько дней после того, как Объединенные Арабские Эмираты достигли при посредничестве США мирного соглашения с Израилем, которое включает "полную нормализацию отношений". Несмотря на то, что некоторые арабские государства приветствовали сделку, палестинская сторона назвала ее "ударом в спину".

Глава ЛАГ сказал, что дело Палестины является предметом консенсуса среди всех арабских государств, и прекращение израильской оккупации палестинских территорий является центральной целью всех арабских стран "без исключения".

"Истинный, прочный, справедливый и всеобъемлющий мир со всеми его элементами остается стратегическим вариантом для арабских стран", - добавил Абул-Гейт.

Он также заявил о "полном и единодушном неприятии арабами" плана Израиля аннексировать части оккупированных палестинских территорий на Западном берегу.