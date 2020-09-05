Взрыв баллона с хлором в Иране: пострадали более 200 человек

В результате взрыва баллонов с хлором на западе Ирана пострадали не менее 230 человек.

По меньшей мере 230 человек были отравлены ядовитым газом в результате взрыва баллона с хлором в западном Иране. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщило агентство Mehr.

"Общее состояние всех людей, за исключением шести человек, страдающих астмой, оценивается как благоприятное. Один человек госпитализирован в отделение интенсивной терапии", - сказал Моджтаба Халеди, представитель иранской службы экстренной помощи.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Чардваль провинции Илам. По данным агентства, баллоны с хлором находились в кузове грузовика. Во время транспортировки один из баллонов взорвался по неизвестной причине.

В районе работают спасательные службы, информации о погибших не поступало.