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Взрыв баллона с хлором в Иране: пострадали более 200 человек

Взрыв баллона с хлором в Иране: пострадали более 200 человек
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф USAToday Фото: Твиттер
В результате взрыва баллонов с хлором на западе Ирана пострадали не менее 230 человек.

По меньшей мере 230 человек были отравлены ядовитым газом в результате взрыва баллона с хлором в западном Иране. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщило агентство Mehr.

"Общее состояние всех людей, за исключением шести человек, страдающих астмой, оценивается как благоприятное. Один человек госпитализирован в отделение интенсивной терапии", - сказал Моджтаба Халеди, представитель иранской службы экстренной помощи.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Чардваль провинции Илам. По данным агентства, баллоны с хлором находились в кузове грузовика. Во время транспортировки один из баллонов взорвался по неизвестной причине.

Взрыв баллона с хлором в Иране

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В районе работают спасательные службы, информации о погибших не поступало.

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Иран, Взрыв, Хлор.

Автор:

Телеграф
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