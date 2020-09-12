Нормализация отношений с Израилем: в Газе сожгли портрет короля Бахрейна

В субботу палестинцы в Газе сожгли фотографии лидеров Израиля, США, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов в знак протеста против действий двух стран Персидского залива по нормализации отношений с Израилем.

Акция протеста в Газе, в которой приняли участие несколько десятков человек, была организована правящей группировкой ХАМАС.

Демонстранты сожгли изображения президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифы и наследного принца ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна.

В то время как Соединенные Штаты, Израиль, ОАЭ и Бахрейн расценивают эти соглашения как важный шаг к миру и стабильности на Ближнем Востоке, палестинцы считают это предательством.

Палестина опасается ослабления панарабской позиции, которая призывает к уходу Израиля с оккупированной территории и принятию палестинской государственности в обмен на нормальные отношения с арабскими странами.

Бахрейн в пятницу вслед за ОАЭ объявил о нормализации отношений с Израилем. Этот шаг, частично вызванный общими опасениями относительно действий Ирана, может еще больше изолировать палестинцев.