Уничтожение вертолета и захват стратегических высот: свежие данные о войне в Нагорном Карабахе

Об этом сообщили в rbc.
На сайте Минобороны страны сообщили, что ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения.
В тексте заяявления говорилось, что утром 2 октября боевые действия не утихали в разных направлениях фронта.
А именно: на Агдаринском направлении войска смогли занять высоты вокруг села Мадагиза и теперь ведут контроль этого пункта.
По данным Минобороны Азербайджана с 00:00 до 07:00 утра военные уничтожили:
5 бронетранспортеров и автомобилей,
3 объекта военной инфраструктуры и множество личного состава.
В сети также появилось видео со сбитым самолетом и беспилотником в северо-востоке от Арцаха.
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Видео падения:
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