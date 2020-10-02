Уничтожение вертолета и захват стратегических высот: свежие данные о войне в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе не утихают столкновения, в сети появлась свежая информация о войне между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщили в rbc.

На сайте Минобороны страны сообщили, что ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения.

В тексте заяявления говорилось, что утром 2 октября боевые действия не утихали в разных направлениях фронта.

А именно: на Агдаринском направлении войска смогли занять высоты вокруг села Мадагиза и теперь ведут контроль этого пункта.

По данным Минобороны Азербайджана с 00:00 до 07:00 утра военные уничтожили:

5 бронетранспортеров и автомобилей,

3 объекта военной инфраструктуры и множество личного состава.

В сети также появилось видео со сбитым самолетом и беспилотником в северо-востоке от Арцаха.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Видео падения:

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.