Между высказываниями и действиями властей России есть большое несоответствие. Особенно это касается незаконной аннексии Крыма, пишет издание The Jerusalem Post.

Это заявление было сделано в ответ на слова России о том, что решение США признать Западную Сахару частью Марокко может резко помешать усилиям ООН по урегулированию полувекового конфликта. При этом Кремль одобряет нормализацию отношений Израиля с арабскими странами, но озабочены последствиями для Палестины.

"Новая позиция Соединенных Штатов может резко помешать усилиям ООН по продвижению Плана урегулирования для Западной Сахары, и может обострить отношения между непосредственно вовлеченными сторонами и спровоцировать новую спираль вооруженной конфронтации в регионе Сахара-Сахель", - заявили в Кремле.

По мнению издания, незаконная аннексия украинских территорий в 2014 году контрастирует с заявлениями российской стороны.

При этом, подчеркивает автор, Москва критикует действия Вашингтона из-за напряженных отношений с ним. "Осуждение Россией США неудивительно, поскольку страны находятся по разные стороны от большинства глобальных проблем", – отмечает автор статьи.