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Среда, 30.12.2020
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Были слышны перестрелки: в аэропорту Адена в Йемене произошел взрыв (видео)

Были слышны перестрелки: в аэропорту Адена в Йемене произошел взрыв (видео)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Segodnya_life

В среду, 30 декабря, в одном из аэропортов Йемена, а именно в Адене произошем взрыв. В результате жертвами стали не менее пяти человек.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Сегодня".

Там также поделились видео с места событий.

На кадрах видеозаписи из аэропорта видно, что во время взрыва в эропорту находилось множество людей.

 

При этом, взрыв был не единственным инцидентом, который подверг опасности жизни людей в аэропорту. Также была слышна перестрелка после того, как там приземлился самолет с новым правительством.

Стоит отметить, что днем ранее в Сирии под Дамаском, 29 декабря, обстреляли из ПТРК бронетранспортер российской военной полиции, в результате чего погиб один солдат.

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Все по теме:

Перестрелка, Аэропорт, Взрыв, Йемен, Аден.

Автор:

Телеграф
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