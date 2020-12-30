Скачать
Среда, 30.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
При обстреле в Сирии пострадали военные Путина: что об этом известно
При обстреле в Сирии пострадали военные Путина: что об этом известно
"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)
"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)
Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса
Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса
На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно
На Хорватию обрушились новые землетрясения, люди в панике: что об этом известно

По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)

По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф фото: SANA

Один солдат убит, трое ранены в результате израильских ударов под Дамаском, в Сирии, где во вторник, 29 декабря, обстреляли из ПТРК бронетранспортер российской военной полиции.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по Сирии в предрассветные часы в среду утром, 30 декабря, в том числе по сирийской батарее ПВО.

В результате ракетного обстрела погиб один военный, еще трое получили ранения.

Известно, что эпицентром удара стал  запад Сирии, неподалеку от границы с Ливаном, где расположен склад с оружием.

 "Сегодня в 1:30 израильский противник осуществил воздушную агрессию с ракетными очередями из северной Галилеи, нацелившись на подразделение наших сил ПВО в районе Наби Хабель", - сообщил военный источник государственному информационному агентству SANA.

Отметим, что Наби Хабель расположен недалеко от ливанской границы к западу от Дамаска.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Сирии подорвали колонну военной полиции России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Жертвы, Дамаск, Видео, Ракетные удары.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разбил семь авто и разыграл сердечный приступ: пьяное ДТП в Киеве вылилось в потасовку (фото и видео)
02 "Ой, не слышит президент": кадровые решения Зеленского вызвали гнев и шутки украинцев
03 Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)
04 Зеленский после срочного собрания СНБО принял решение по Тупицкому (документ)
05 Дети оккупированного Донбасса встречают Новый год с автоматами в руках (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман, дожди и +13: какая погода в Украине за день до Нового года
Туман, дожди и +13: какая погода в Украине за день до Нового года
По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)
По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)
Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого
Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого
С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус
С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь