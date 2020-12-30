По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)

Один солдат убит, трое ранены в результате израильских ударов под Дамаском, в Сирии, где во вторник, 29 декабря, обстреляли из ПТРК бронетранспортер российской военной полиции.
Об этом сообщают местные СМИ.
Так, израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по Сирии в предрассветные часы в среду утром, 30 декабря, в том числе по сирийской батарее ПВО.
В результате ракетного обстрела погиб один военный, еще трое получили ранения.
Israel is now currently terrorising & bombing civilians in Damascus, Syria— Ᾰnnie London (@Betelgeuse100) December 30, 2020
@qudsnet pic.twitter.com/YmOa6nSrxR
Известно, что эпицентром удара стал запад Сирии, неподалеку от границы с Ливаном, где расположен склад с оружием.
"Сегодня в 1:30 израильский противник осуществил воздушную агрессию с ракетными очередями из северной Галилеи, нацелившись на подразделение наших сил ПВО в районе Наби Хабель", - сообщил военный источник государственному информационному агентству SANA.
#UPDATE: Video of the Israeli airstrikes on an arms depot in Syria near A-Zabadani pic.twitter.com/wUN8A43MuI— ELINT News (@ELINTNews) December 30, 2020
Отметим, что Наби Хабель расположен недалеко от ливанской границы к западу от Дамаска.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Сирии подорвали колонну военной полиции России.