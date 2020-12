По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)

Один солдат убит, трое ранены в результате израильских ударов под Дамаском, в Сирии, где во вторник, 29 декабря, обстреляли из ПТРК бронетранспортер российской военной полиции.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по Сирии в предрассветные часы в среду утром, 30 декабря, в том числе по сирийской батарее ПВО.

В результате ракетного обстрела погиб один военный, еще трое получили ранения.

Israel is now currently terrorising & bombing civilians in Damascus, Syria @qudsnet pic.twitter.com/YmOa6nSrxR

Известно, что эпицентром удара стал запад Сирии, неподалеку от границы с Ливаном, где расположен склад с оружием.

"Сегодня в 1:30 израильский противник осуществил воздушную агрессию с ракетными очередями из северной Галилеи, нацелившись на подразделение наших сил ПВО в районе Наби Хабель", - сообщил военный источник государственному информационному агентству SANA.

#UPDATE: Video of the Israeli airstrikes on an arms depot in Syria near A-Zabadani pic.twitter.com/wUN8A43MuI