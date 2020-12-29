При обстреле в Сирии пострадали военные Путина: что об этом известно

Боевики в Идлибе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронетранспортер российской военной полиции, в результате чего трое российских военных ранены.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшие оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", - сказал он на брифинге.

По его словам Сытника, инцидент произошел 29 декабря в 15:45. По словам контр-адмирала, якобы бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Сирии подорвали колонну военной полиции России.