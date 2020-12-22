США могут пошатнуть позиции Путина в Сирии: российские пропагандисты заволновались

Штаты могут ввести дополнительные санкции в связи со сложившейся ситуацией в Сирии.

Об этом рассказал член Палаты представителей США Джо Уилсон в ходе презентации соответствующего законопроекта.

Документ под названием "О прекращении убийств в Сирии" подразумевает согласование госсекретаря США с министрами финансов и обороны и разработка стратегим по отстранению от власти сирийского лидера Башара Асада и переходу к "свободному и демократическому" государству.

Российские пропагандистский телеканал Russia Today тут же расписал все надуманные достижения России в Сирии, привел "экспертные мнения", что подобные меры никак не повлияют на обстановку в регионе, но якобы помогут "нефтяным планам" США.

"Инициатива соответствует агрессивной политике Вашингтона в отношении Сирии, а потому имеет шансы на реализацию", - добавили они.

Напомним, что в США вводятся санкции против более сотни организаций и компаний Китая и России за сотрудничество с вооруженными силами обеих стран.